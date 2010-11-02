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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8534853585368537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:10

  cdj2 написав:Alfa_Bank
Точно такая же операция выполнялась 27.04.2020 г. и 21.04.2020 г.

Спасибо. Смотрим. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:14

Alfa_Bank, зараз по яких кредитках кредитні кошти без комісії можна зняти?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:18

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, зараз по яких кредитках кредитні кошти без комісії можна зняти?


Эко, Vodafone, Максимум Готивка, Все просто.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:22

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, зараз по яких кредитках кредитні кошти без комісії можна зняти?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Максимум Готівка, Альфа-Connect, ЕКО Максимум, Все Просто.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8587
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 745 раз.
 
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  #<1 ... 8534853585368537
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