|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:10
cdj2 написав:Alfa_Bank
Точно такая же операция выполнялась 27.04.2020 г. и 21.04.2020 г.
Спасибо. Смотрим. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8587
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 745 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:14
Alfa_Bank, зараз по яких кредитках кредитні кошти без комісії можна зняти?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 33408
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:18
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, зараз по яких кредитках кредитні кошти без комісії можна зняти?
Эко, Vodafone, Максимум Готивка, Все просто.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:22
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, зараз по яких кредитках кредитні кошти без комісії можна зняти?
Квесторе_поверніться, доброго дня. Максимум Готівка, Альфа-Connect, ЕКО Максимум, Все Просто.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8587
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 745 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6243
|831468
|
|
|40317
|4888993
|
|
|937
|126874
|
Пон 04 тра, 2020 12:04
kreuz
|