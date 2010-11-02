Искатель написав: Добрался до форума впервые за три дня.

Дочитав ветку "Альфы", задумался: ну почему ее периодически выбирают в заложники разные... "форумные террористы"? А нас заставляют десятками страниц читать весь этот бред с хотелками.

Сначала один закрывал-закрывал карты-счета - да так и не ушел. А мы вынуждены были жрать это говно.

Теперь второй со своими хотелками ухитрился затрахать всю ветку.



Faceless, миленький, если он и сегодня продолжит... Пристрелите его, пожалуйста (т.е. забаньте), чтобы не мучался, Вам весь форум спасибо скажет. Ну невозможно же читать стало!!!