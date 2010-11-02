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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:38
Seva написав:
Нужно перевести условно миллион, это больше, чем месячный лимит на все переводы из МАБа/Мобайла
скромнее надо быть...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 04 тра, 2020 18:55
Искатель написав:Добрался до форума впервые за три дня.
Дочитав ветку "Альфы", задумался: ну почему ее периодически выбирают в заложники разные... "форумные террористы"? А нас заставляют десятками страниц читать весь этот бред с хотелками.
Сначала один закрывал-закрывал карты-счета - да так и не ушел. А мы вынуждены были жрать это говно.
Теперь второй со своими хотелками ухитрился затрахать всю ветку.
Faceless, миленький, если он и сегодня продолжит... Пристрелите его, пожалуйста (т.е. забаньте), чтобы не мучался, Вам весь форум спасибо скажет. Ну невозможно же читать стало!!!
С тобой забыли посоветоваться что здесь писать. Сядь ровно и не отсвечивай
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Додано: Пон 04 тра, 2020 19:07
cdj2 написав:
Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
с какой карты и каким каналом платили?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 19:26
mephala написав: cdj2 написав:
Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
с какой карты и каким каналом платили?
Vodafone, P2P, приложение. Заблочило сразу 4%, транзакцию отлупило. Альфа захотела провести Р2Р как перевод между своими счетами в МАБ. По итогу комиссию сняло. Платёж естественно не прошёл. Попытка на@...@ть клиента не получилась.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Пон 04 тра, 2020 19:38
Arien Спасибо. Таких как Вы мало.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 20:44
cdj2 написав: mephala написав: cdj2 написав:
Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
с какой карты и каким каналом платили?
Vodafone, P2P, приложение. Заблочило сразу 4%, транзакцию отлупило. Альфа захотела провести Р2Р как перевод между своими счетами в МАБ. По итогу комиссию сняло. Платёж естественно не прошёл. Попытка на@...@ть клиента не получилась.
в каком именно меню делали перевод между картами?
что бы знать куда нельзя соваться...
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Додано: Пон 04 тра, 2020 21:55
Arien написав:
честно говоря, не вижу ничего плохого, если для пенсионеров будут дополнительные плюшки в их пакетах: у нас это самая незащищенная категория в обществе, не в Европе живем...
Не лень вам было 2 дня ругаться на эту тему.
Faceless написав:
Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.
Вырисовывается ситуация, когда отдельный банк, в данном случае, должен противопоставить свою позицию в разрез рудименту функции социальной защиты государства для всех субъектов в общем масштабе. Вот здесь можно и почерпнуть ответ, зачем это отдельной организации, если процесс выгоды для нее первостепенен и фактически ничем не контролируется и обратное даже не поощряется?
Это уже не только проблема заслуживших свой статус пенсионера, а проблема имеющего любой правовой статус личности, где порой даже выполнение принятых законов нужно отстаивать в судах. Так что о чем здесь собственно речь? Это даже не вершина айсберга.
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