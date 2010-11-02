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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8535853685378538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1030
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
195
Всього голосів : 1030
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:38

  Seva написав:Нужно перевести условно миллион, это больше, чем месячный лимит на все переводы из МАБа/Мобайла

скромнее надо быть... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:50

  Тракторист написав:
  Seva написав:Нужно перевести условно миллион, это больше, чем месячный лимит на все переводы из МАБа/Мобайла

скромнее надо быть... ;)


Это Альфе надо скромнее быть, это заградительный тариф по факту :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:55

Re: Альфа-Банк

Искатель написав:Добрался до форума впервые за три дня.
Дочитав ветку "Альфы", задумался: ну почему ее периодически выбирают в заложники разные... "форумные террористы"? А нас заставляют десятками страниц читать весь этот бред с хотелками.
Сначала один закрывал-закрывал карты-счета - да так и не ушел. А мы вынуждены были жрать это говно.
Теперь второй со своими хотелками ухитрился затрахать всю ветку.

Faceless, миленький, если он и сегодня продолжит... Пристрелите его, пожалуйста (т.е. забаньте), чтобы не мучался, Вам весь форум спасибо скажет. Ну невозможно же читать стало!!!
С тобой забыли посоветоваться что здесь писать. Сядь ровно и не отсвечивай

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:07

  cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.


с какой карты и каким каналом платили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:26

  mephala написав:
  cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.


с какой карты и каким каналом платили?

Vodafone, P2P, приложение. Заблочило сразу 4%, транзакцию отлупило. Альфа захотела провести Р2Р как перевод между своими счетами в МАБ. По итогу комиссию сняло. Платёж естественно не прошёл. Попытка на@...@ть клиента не получилась.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:38

Arien Спасибо. Таких как Вы мало.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:44

  cdj2 написав:
  mephala написав:
  cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.


с какой карты и каким каналом платили?

Vodafone, P2P, приложение. Заблочило сразу 4%, транзакцию отлупило. Альфа захотела провести Р2Р как перевод между своими счетами в МАБ. По итогу комиссию сняло. Платёж естественно не прошёл. Попытка на@...@ть клиента не получилась.


в каком именно меню делали перевод между картами?
что бы знать куда нельзя соваться...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:55

  Arien написав:честно говоря, не вижу ничего плохого, если для пенсионеров будут дополнительные плюшки в их пакетах: у нас это самая незащищенная категория в обществе, не в Европе живем...
Не лень вам было 2 дня ругаться на эту тему.

  Faceless написав:Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.

Вырисовывается ситуация, когда отдельный банк, в данном случае, должен противопоставить свою позицию в разрез рудименту функции социальной защиты государства для всех субъектов в общем масштабе. Вот здесь можно и почерпнуть ответ, зачем это отдельной организации, если процесс выгоды для нее первостепенен и фактически ничем не контролируется и обратное даже не поощряется?
Это уже не только проблема заслуживших свой статус пенсионера, а проблема имеющего любой правовой статус личности, где порой даже выполнение принятых законов нужно отстаивать в судах. Так что о чем здесь собственно речь? Это даже не вершина айсберга.
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