cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
с какой карты и каким каналом платили?
Vodafone, P2P, приложение. Заблочило сразу 4%, транзакцию отлупило. Альфа захотела провести Р2Р как перевод между своими счетами в МАБ. По итогу комиссию сняло. Платёж естественно не прошёл. Попытка на@...@ть клиента не получилась.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2 написав:Альфа совсем скурвилась. При переводе с карты на карту пишет комиссия 0 грн, но при этом не стесняясь блокирует комиссию в 4%. В тарифах карты за Р2Р комиссия не предусмотрена.
с какой карты и каким каналом платили?
Vodafone, P2P, приложение. Заблочило сразу 4%, транзакцию отлупило. Альфа захотела провести Р2Р как перевод между своими счетами в МАБ. По итогу комиссию сняло. Платёж естественно не прошёл. Попытка на@...@ть клиента не получилась.
в каком именно меню делали перевод между картами? что бы знать куда нельзя соваться...
Arien написав:честно говоря, не вижу ничего плохого, если для пенсионеров будут дополнительные плюшки в их пакетах: у нас это самая незащищенная категория в обществе, не в Европе живем... Не лень вам было 2 дня ругаться на эту тему.
Faceless написав:Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.
Вырисовывается ситуация, когда отдельный банк, в данном случае, должен противопоставить свою позицию в разрез рудименту функции социальной защиты государства для всех субъектов в общем масштабе. Вот здесь можно и почерпнуть ответ, зачем это отдельной организации, если процесс выгоды для нее первостепенен и фактически ничем не контролируется и обратное даже не поощряется? Это уже не только проблема заслуживших свой статус пенсионера, а проблема имеющего любой правовой статус личности, где порой даже выполнение принятых законов нужно отстаивать в судах. Так что о чем здесь собственно речь? Это даже не вершина айсберга.
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Hella написав:Alfa_Bank В связи с тем, что теперь для получения пол процента кэшбека нужно оплачивать через мобильник, я захотела добавить ее же в Гуглпэй, но ничего не вышло. Требует Индекс (почтовый почему-то не подходит). Что это за индекс?
Почтовый, проверяется его существование в указанном населенном пункте. Например, чтобы прошел индекс в г. Киев (скажем, 01001), нужно ввести город: Kyiv и (важно) область: Kyiv city . Если здесь по ошибке выбрать Kiev oblast, то как раз и будет выдано сообщение "Неправильно заполнено поле "Индекс".