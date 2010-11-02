Додано: Пон 04 тра, 2020 21:55

Arien написав: честно говоря, не вижу ничего плохого, если для пенсионеров будут дополнительные плюшки в их пакетах: у нас это самая незащищенная категория в обществе, не в Европе живем...

Не лень вам было 2 дня ругаться на эту тему.

честно говоря, не вижу ничего плохого, если для пенсионеров будут дополнительные плюшки в их пакетах: у нас это самая незащищенная категория в обществе, не в Европе живем...Не лень вам было 2 дня ругаться на эту тему.

Faceless написав: Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан. Банк "пойдет навстречу", если ему это выгодно. Сам по себе статус пенсионера ровным счетом ничего не значит, и никто им никакие плюшки, кроме положенных законом (постанову я вам кидал), развадавать не обязан.

Вырисовывается ситуация, когда отдельный банк, в данном случае, должен противопоставить свою позицию в разрез рудименту функции социальной защиты государства для всех субъектов в общем масштабе. Вот здесь можно и почерпнуть ответ, зачем это отдельной организации, если процесс выгоды для нее первостепенен и фактически ничем не контролируется и обратное даже не поощряется?Это уже не только проблема заслуживших свой статус пенсионера, а проблема имеющего любой правовой статус личности, где порой даже выполнение принятых законов нужно отстаивать в судах. Так что о чем здесь собственно речь? Это даже не вершина айсберга.