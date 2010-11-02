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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:34
Alfa_Bank написав:
Исключений нет. Рассрочка на сумму операции от 500 грн. Может, они добавят еще что-то к товару для нужной суммы. Если еще встретите, дайте пример, проверим.
Пожалуйста:https://hard.rozetka.com.ua/logitech_de ... 1/p104671/
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39
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