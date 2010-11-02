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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8537853885398540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:34

  Alfa_Bank написав:Исключений нет. Рассрочка на сумму операции от 500 грн. Может, они добавят еще что-то к товару для нужной суммы. Если еще встретите, дайте пример, проверим.

Пожалуйста:
https://hard.rozetka.com.ua/logitech_de ... 1/p104671/
Vorlon
 
Повідомлень: 8289
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Исключений нет. Рассрочка на сумму операции от 500 грн. Может, они добавят еще что-то к товару для нужной суммы. Если еще встретите, дайте пример, проверим.

Пожалуйста:
https://hard.rozetka.com.ua/logitech_de ... 1/p104671/

Спасибо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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  #<1 ... 8537853885398540
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