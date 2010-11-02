RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8537853885398540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:34

  Alfa_Bank написав:Исключений нет. Рассрочка на сумму операции от 500 грн. Может, они добавят еще что-то к товару для нужной суммы. Если еще встретите, дайте пример, проверим.

Пожалуйста:
https://hard.rozetka.com.ua/logitech_de ... 1/p104671/
Vorlon
 
Повідомлень: 8291
З нами з: 14.06.13
Подякував: 408 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:39

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Исключений нет. Рассрочка на сумму операции от 500 грн. Может, они добавят еще что-то к товару для нужной суммы. Если еще встретите, дайте пример, проверим.

Пожалуйста:
https://hard.rozetka.com.ua/logitech_de ... 1/p104671/

Спасибо.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8593
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:16

  Tat_888 написав:
  Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.

ПОС Ощадовский.

В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 985
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2493 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:25

  pharus написав:
  Tat_888 написав:
  Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.

ПОС Ощадовский.

В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная

це переказ
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 899
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:52

господа !

вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?

он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37164
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5901 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:00

  IMPRINTER написав:господа !

вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?

он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?

IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8593
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:23

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:господа !

вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?

он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?

IMPRINTER, добрый день. Автоматически.


спасибо

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37164
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5901 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 8537853885398540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, jay2004 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 623, 624, 625
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6248 832183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 15:56
pavyak
А-Банк 1 ... 1607, 1608, 1609
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16083 2234208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 15:52
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4032, 4033, 4034
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40333 4891013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 15:48
pavyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85397)
05.05.2020 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.