Додано: Вів 05 тра, 2020 16:52

господа !



вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?



он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?

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