Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина. - Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги. - Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.
ПОС Ощадовский.
В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215. Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина. - Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги. - Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.
ПОС Ощадовский.
В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215. Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная
serp6769 написав:люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут карта нужна для оплаты в олх
По наблюдениям Аллу и Валю не блокируют. Хотя если вы злостный, то со временем дотянутся руки ДВС и сюда наверное.
serp6769 написав:люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут карта нужна для оплаты в олх