|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:30
Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?
-
cheburek3
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 13.12.10
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:59
cheburek3 написав:
Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?
cheburek3, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8594
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6255
|832943
|
|
|1921
|27224
|
Сер 06 тра, 2020 08:11
cohan
|
|40340
|4892457
|
|