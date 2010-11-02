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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8538853985408541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:30

Re: Альфа-Банк

Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:59

  cheburek3 написав:Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?


cheburek3, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8594
З нами з: 18.02.13
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