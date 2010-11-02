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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:30
Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?
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cheburek3
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:59
cheburek3 написав:
Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?
cheburek3, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:24
Alfa_Bank, скільки ви відділень у Києві закриваєте назавжди?
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Кочевник
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:31
Відзавтра міняють ДКБО, але вже сьогодні на сайті він є чинним.
Цікаво, які зміни внесли.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:53
Кочевник написав:Alfa_Bank
, скільки ви відділень у Києві закриваєте назавжди?
Кочевник, доброго дня. Не можу сказати. Якщо буде заплановане закриття, будемо інформувати.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 10:57
В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:01
Кочевник написав:
В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
Правильно зрозуміли.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:32
WachtAmRhein написав: serp6769 написав:
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
карта нужна для оплаты в олх
По наблюдениям Аллу и Валю не блокируют. Хотя если вы злостный, то со временем дотянутся руки ДВС и сюда наверное.
а кто это алла валя?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:40
serp6769 написав:
а кто это алла валя?
см. Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:49
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
Правильно зрозуміли.
а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
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