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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8538853985408541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:30

Re: Альфа-Банк

Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:59

  cheburek3 написав:Пришло СМС - переводим с 18-го мая ваш счет с отделения на Бульварно-Кудрявской на Полтавскую. Но, я уже давно обслуживаюсь в 3-м отделении(там даже у меня как бы перс менеджер есть, издали показали), хотя года 4 назад был "приписан" к Кудрявской. Так считаем, что меня никуда не переводят? А СМС - это "остаточные явления"?


cheburek3, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:24

Alfa_Bank, скільки ви відділень у Києві закриваєте назавжди?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:31

Re: Альфа-Банк

Відзавтра міняють ДКБО, але вже сьогодні на сайті він є чинним.
Цікаво, які зміни внесли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:53

  Кочевник написав:Alfa_Bank, скільки ви відділень у Києві закриваєте назавжди?

Кочевник, доброго дня. Не можу сказати. Якщо буде заплановане закриття, будемо інформувати.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:57

Re: Альфа-Банк

В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:01

  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:32

  WachtAmRhein написав:
  serp6769 написав:люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
карта нужна для оплаты в олх


По наблюдениям Аллу и Валю не блокируют. Хотя если вы злостный, то со временем дотянутся руки ДВС и сюда наверное.

а кто это алла валя?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:40

Re: Альфа-Банк

  serp6769 написав:а кто это алла валя?

см. Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:49

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
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