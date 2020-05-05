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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8539854085418542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:49

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:54

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )

Конечно "в несуществующем", т.к. Анкету смузисты наврядли переделают :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:01

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )

IMPRINTER, добрый день. Место получения карты не меняется, даже если отделение закрыто.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:03

[

Это радует, если правда :D Можете ссылкой поделиться? не нашел ничего про верхнюю границу комиссии[/quote]
https://alfabank.ua › uploadPDF
Тарифи ПАТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності)
Bogdanv
 
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