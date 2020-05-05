Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:49
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
Правильно зрозуміли.
а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 37165
З нами з: 06.08.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 5901 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:54
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
Правильно зрозуміли.
а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
Конечно "в несуществующем", т.к. Анкету смузисты наврядли переделают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31257
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3642 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:01
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?
Правильно зрозуміли.
а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
IMPRINTER, добрый день. Место получения карты не меняется, даже если отделение закрыто.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 8597
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:03
[
Это радует, если правда
Можете ссылкой поделиться? не нашел ничего про верхнюю границу комиссии[/quote]
https://alfabank.ua
› uploadPDF
Тарифи ПАТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності)
Bogdanv
Повідомлень: 33
З нами з: 11.06.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1922
27260
Сер 06 тра, 2020 13:17 STIGA
16086
2235068
40341
4892889
Сер 06 тра, 2020 12:35 VASH