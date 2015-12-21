Это радует, если правда Можете ссылкой поделиться? не нашел ничего про верхнюю границу комиссии[/quote] https://alfabank.ua › uploadPDF Тарифи ПАТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності)
Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина. - Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги. - Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.
ПОС Ощадовский.
В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215. Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная
рахують як переказ і беруть комісію з кредітки, я так попал на гроші