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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8539854085418542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:49

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:54

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )

Конечно "в несуществующем", т.к. Анкету смузисты наврядли переделают :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:01

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:В Києві на Бульварно-Кудрявскій 35, назважди закрили, наскільки зрозумів?

Правильно зрозуміли.


а как отвечать теперь Гестапо в каком отделении была получена карта? в несуществующем или в котрое были переданы дела? )

IMPRINTER, добрый день. Место получения карты не меняется, даже если отделение закрыто.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:03

[

Это радует, если правда :D Можете ссылкой поделиться? не нашел ничего про верхнюю границу комиссии[/quote]
https://alfabank.ua › uploadPDF
Тарифи ПАТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності)
Bogdanv
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:17

  pharus написав:
  Tat_888 написав:
  Skiw написав:неделю назад оплачивал в НП доставку с наложкой из небольшого инет магазина.
- Наложка - MCC 6012 - Финансовые институты – торговля и услуги.
- Услуги НП - MCC 4214 - Агентства по автотранспортным перевозкам, местные/дальние автогрузоперевозки, компании по переезду и хранению, местная доставка.

ПОС Ощадовский.

В июне 2019 оплата покупки через олх-доставку: стоимость покупки списана как "перевод"с MCC 6012, стоимость доставки- "покупка" MCC 4215.
Сегодня на НП оплачивала отправку через терминал -код 4214 (терминал Ощада, если что)
Спасибо! Может кто еще пробовал онлайн промОплату на prom.юа, какой там МСС? По идее это та же наложка, но хз как прикрученная

рахують як переказ і беруть комісію з кредітки, я так попал на гроші :(
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:20

diamant.ua mcc

diamant.ua mcc = 5944
Прошло как одежда и обувь :)
Может кому-то пригодится.
ЗЫ проверял обнулением лимита через приложение, оплатой и вопросом в чат про мсс отказаной операции.
Спасибо форумчанам!
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:44

Re: Альфа-Банк

Получил смс: "Термін дії картки 4102xxxx закінчується. Нову буде надіслано за адресою 01001 Киев..."
Это теперь будут на дом слать карты или в период карантина только?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:46

  demichh написав:Получил смс: "Термін дії картки 4102xxxx закінчується. Нову буде надіслано за адресою 01001 Киев..."
Это теперь будут на дом слать карты или в период карантина только?

Вообще-то должны продолжать действие просроченной карты, пока карантин не закончится.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:27

  demichh написав:Получил смс: "Термін дії картки 4102xxxx закінчується. Нову буде надіслано за адресою 01001 Киев..."
Это теперь будут на дом слать карты или в период карантина только?

Досить давно така практика.
Кочевник
 
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