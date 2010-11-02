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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:46
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
господа !
вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?
он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?
IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Давно существует возможность смены номера в банкомате?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 09:06
2XL написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
господа !
вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?
он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?
IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Давно существует возможность смены номера в банкомате?
2XL, добрый день. Пару месяцев назад сделали.
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Alfa_Bank
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Чет 07 тра, 2020 05:57
sens
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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