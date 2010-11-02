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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8540854185428543

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Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:46

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:господа !

вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?

он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?

IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Давно существует возможность смены номера в банкомате?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:06

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:господа !

вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?

он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?

IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Давно существует возможность смены номера в банкомате?

2XL, добрый день. Пару месяцев назад сделали.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:33

cash'u

а что, 0.5% (токенизированные) теперь не суммируются с категориями? начисляются только на то, что вне категорий?
и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?
помню, там предлагаются кошельки мастера и визы - насколько это они?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34

Alfa_Bank и господа финансовые гении, а напомните,пжлст, Интертелеком уже можно указывать?
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 07 тра, 2020 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:35

  vvs2k написав:а что, 0.5% (токенизированные) теперь не суммируются с категориями? начисляются только на то, что вне категорий?
и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?
помню, там предлагаются кошельки мастера и визы - насколько это они?

vvs2k, добрый день. 0.5% и повышенные бонусы никогда и не суммировались. Только если это была отдельная акция.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:43

  Alfa_Bank написав:
  vvs2k написав:а что, 0.5% (токенизированные) теперь не суммируются с категориями? начисляются только на то, что вне категорий?
и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?
помню, там предлагаются кошельки мастера и визы - насколько это они?

vvs2k, добрый день. 0.5% и повышенные бонусы никогда и не суммировались. Только если это была отдельная акция.

а, ну да - такое было в марте по продуктам, с тех пор ничего интересного не выпадало
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:01

  Мизантрóп написав:Alfa_Bank и господа финансовые гении, а напомните,пжлст, Интертелеком уже можно указывать?

Мизантрóп, добрый день. Можно.
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