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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:46
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
господа !
вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?
он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?
IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Давно существует возможность смены номера в банкомате?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 09:06
2XL написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
господа !
вопрос - кто менял финансовый телефон в банкомате Альфы?
он меняется автоматически или потом перезванивает Гестапо и задает де*** вопросы?
IMPRINTER, добрый день. Автоматически.
Давно существует возможность смены номера в банкомате?
2XL, добрый день. Пару месяцев назад сделали.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:33
а что, 0.5% (токенизированные) теперь не суммируются с категориями? начисляются только на то, что вне категорий?
и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?
помню, там предлагаются кошельки мастера и визы - насколько это они?
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vvs2k
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34
Alfa_Bank и господа финансовые гении, а напомните,пжлст, Интертелеком уже можно указывать?
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Чет 07 тра, 2020 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:35
vvs2k написав:
а что, 0.5% (токенизированные) теперь не суммируются с категориями? начисляются только на то, что вне категорий?
и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?
помню, там предлагаются кошельки мастера и визы - насколько это они?
vvs2k, добрый день. 0.5% и повышенные бонусы никогда и не суммировались. Только если это была отдельная акция.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:43
Alfa_Bank написав: vvs2k написав:
а что, 0.5% (токенизированные) теперь не суммируются с категориями? начисляются только на то, что вне категорий?
и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?
помню, там предлагаются кошельки мастера и визы - насколько это они?
vvs2k, добрый день. 0.5% и повышенные бонусы никогда и не суммировались. Только если это была отдельная акция.
а, ну да - такое было в марте по продуктам, с тех пор ничего интересного не выпадало
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:01
Мизантрóп написав:Alfa_Bank
и господа финансовые гении, а напомните,пжлст, Интертелеком уже можно указывать?
Мизантрóп, добрый день. Можно.
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Alfa_Bank
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Чет 07 тра, 2020 05:57
sens
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