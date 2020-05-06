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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:33
Alfa_Bank
, добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована.
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rollo
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:43
rollo написав:Alfa_Bank
, добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована.
rollo, добрый день. Передам.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:52
rollo написав:Alfa_Bank
, добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована.
Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:56
clientage написав: rollo написав:Alfa_Bank
, добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована.
Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:59
И Продукты - трудно путешествовать на пустой желудок )
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:00
clientage написав: rollo написав:Alfa_Bank
, добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована.
Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет
Не все сразу, а то за хотелки побить могут.
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rollo
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27
Alfa_Bank написав:
clientage написав: rollo написав:Alfa_Bank
, добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована.
Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет
Нее
Я вааще реально предлагаю объединить эти категории
Автосервіс: 5511, 5531, 5532, 5533, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542.
АЗС: 5172, 5541, 5542, 5983, 5310
- добавить не мешало бы
Для сравнения и шобы було. Категории у др. банок
Идея(3%): 5541, 5542, 5983, 5812, 5814, 5813
Тася(2%): 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310
, 5311, 5331, 5399
, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
Моня: 5172, 5511, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5983, 7511, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549
Сима, ИСКЛЮЧЕНИЯ: 5399, 7511
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30
rollo написав:
Ну всё! Началось
Ну Тревэл нишевая карта, там главное шобы СЕЙЧАС бонусы не згорели для... карантийных путеш-офф то
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32
МАБ едва дышит - надо включать ИВЛ уже
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IMPRINTER
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