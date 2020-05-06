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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8542854385448545>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:33

Alfa_Bank , добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована. :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:43

  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована. :roll:

rollo, добрый день. Передам.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:52

  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована. :roll:

Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:56

  clientage написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована. :roll:

Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет :(

:mrgreen:
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8603
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:59

И Продукты - трудно путешествовать на пустой желудок )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:00

  clientage написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована. :roll:

Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет :(

Не все сразу, а то за хотелки побить могут. :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:01

  mustbe написав:И Продукты - трудно путешествовать на пустой желудок )

Ну всё! Началось. :lol:
Кстати, корзина для продуктов тоже на карте нарисована! :shock:
Зображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  rollo написав:Alfa_Bank , добрый день! Есть еще одно предложение (хотелка).
Может в перечень категорий Travel, по которым можно использовать баллы путешественника, добавить АЗС?
Аренда автомобилей есть, а заправить автомобиль категории нет.
По Украине люди тоже путешествуют на автомобилях.
На карте ведь бензоколонка нарисована. :roll:

Так тада и ремонт/обслуживание авто нуна добавить. Зарубежом даж запаску сам не поставишь, т.к. ее просто нет :(

:mrgreen:

Нее
Я вааще реально предлагаю объединить эти категории
Автосервіс: 5511, 5531, 5532, 5533, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542.
АЗС: 5172, 5541, 5542, 5983, 5310 - добавить не мешало бы :idea:

Для сравнения и шобы було. Категории у др. банок

Идея(3%): 5541, 5542, 5983, 5812, 5814, 5813

Тася(2%): 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499

Моня: 5172, 5511, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5983, 7511, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549

Сима, ИСКЛЮЧЕНИЯ: 5399, 7511
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30

Re: Альфа-Банк

  rollo написав:Ну всё! Началось

Ну Тревэл нишевая карта, там главное шобы СЕЙЧАС бонусы не згорели для... карантийных путеш-офф то :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32

МАБ едва дышит - надо включать ИВЛ уже
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