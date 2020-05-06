так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32
так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:45
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