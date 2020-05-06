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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8542854385448545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32

  stryzhko написав:
vvs2k написав:и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?

Gpay, Apple pay і через ті сервіси, які передають віртуальний токен карти, а не її фізичний номер, якщо такі є.

так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:45

  clientage написав:Ну Тревэл нишевая карта, там главное шобы СЕЙЧАС бонусы не згорели для... карантийных путеш-офф то :mrgreen:

Та да. Плюс карта бы больше работала. А то из-за карточных курсов не сильно выгодная за границей. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:59

  IMPRINTER написав:МАБ едва дышит - надо включать ИВЛ уже

Лучше клизму.
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  #<1 ... 8542854385448545
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