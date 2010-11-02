так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32
так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:45
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:59
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:53
Re: Альфа-Банк
В 17:15 отправил сэп на форвард.
В 18:15 он был уже на месте.
это аномалия или расширили время работы сэпа?
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:06
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:26
В пакете Comfort также не будет овердрафта, как и в Ultra, если закинуть р2р и сразу купить валюту? А то не вижу смысла брать Ультру и платить лишнюю 10-ку, и там, и там 2 раза можно бесплатно снимать в кассе, а снятие 10к и ДохСейф мне не нужны.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:30
на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:38
Re: Альфа-Банк
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:41
Та и без инета яйца щас по 1.50, коровка по 2грн/шт
Маска, правда, ток нужна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:42
подошвы стаптывать? А если в лесу на самоизоляции или окопе?
Мышление коллеги,разделяю,так и надо.Альфа-для умных©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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