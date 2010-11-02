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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8543854485458546>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32

  stryzhko написав:
vvs2k написав:и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?

Gpay, Apple pay і через ті сервіси, які передають віртуальний токен карти, а не її фізичний номер, якщо такі є.

так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
vvs2k
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:45

  clientage написав:Ну Тревэл нишевая карта, там главное шобы СЕЙЧАС бонусы не згорели для... карантийных путеш-офф то :mrgreen:

Та да. Плюс карта бы больше работала. А то из-за карточных курсов не сильно выгодная за границей. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:59

  IMPRINTER написав:МАБ едва дышит - надо включать ИВЛ уже

Лучше клизму.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:53

Re: Альфа-Банк

В 17:15 отправил сэп на форвард.
В 18:15 он был уже на месте.
это аномалия или расширили время работы сэпа?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:06

  mephala написав:В 17:15 отправил сэп на форвард.
В 18:15 он был уже на месте.
это аномалия или расширили время работы сэпа?

Давно. До 17:45.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:26

В пакете Comfort также не будет овердрафта, как и в Ultra, если закинуть р2р и сразу купить валюту? А то не вижу смысла брать Ультру и платить лишнюю 10-ку, и там, и там 2 раза можно бесплатно снимать в кассе, а снятие 10к и ДохСейф мне не нужны.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:30

  vvs2k написав:
  stryzhko написав:
vvs2k написав:и вопрос по он-лайновым оплатам - как там совершать токенизированные операции?

Gpay, Apple pay і через ті сервіси, які передають віртуальний токен карти, а не її фізичний номер, якщо такі є.

так отож - шо то за сервiси
от комуналка - електрика, наприклад - там, наскiльки пам'ятаю, тiльки отi гаманцi пропонуються
як я розумiю, вони не теє?
або ж на тiй же Розетцi - як воно там буде?
на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.
orhidf
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:38

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:платить лишнюю 10-ку
при наличии интернета её можно не платить.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:41

  Мизантрóп написав:
  Striker написав:платить лишнюю 10-ку
при наличии интернета её можно не платить.

Та и без инета яйца щас по 1.50, коровка по 2грн/шт :mrgreen:
Маска, правда, ток нужна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:42

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  Striker написав:платить лишнюю 10-ку
при наличии интернета её можно не платить.

Та и без инета яйца щас по 1.50, коровка по 2грн/шт :mrgreen:

подошвы стаптывать? А если в лесу на самоизоляции или окопе?
Мышление коллеги,разделяю,так и надо.Альфа-для умных©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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