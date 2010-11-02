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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8543854485458546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:02

  Мизантрóп написав:
  Striker написав:платить лишнюю 10-ку
при наличии интернета её можно не платить.

За инет 10 раз по 15 грн кидать что ли? :lol: А телепон по пару грн раз 10 пройдёт? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:04

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  Striker написав:платить лишнюю 10-ку
при наличии интернета её можно не платить.

Та и без инета яйца щас по 1.50, коровка по 2грн/шт :mrgreen:
Маска, правда, ток нужна

Берёшь такой десяток яиц и просишь пробить каждое отдельно. :lol:
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10

Всё, передумал я, короче, брать пакетную. :(
Завтра заеду только в ТАС, УкрСиб и Конкорд. :o
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10

Striker инет (4816) сначала просит 10,потом по изе и на 2 потом дает менять)
Зображення
в связь и инет 25 минимум в месяц надо https://www.intertelecom.ua/view/tariff/accessible
так,что Ультра -смело!

Яйца поштучно только для http://bufet.net/154-kak-svarit-yayco-z ... ruzhu.html
там возни с каждым...
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 07 тра, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 4197
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:16

  Мизантрóп написав:Striker инет (4816) сначала просит 10,потом по изе и на 2 потом дает менять)
Зображення
в связь и инет 25 минимум в месяц надо https://www.intertelecom.ua/view/tariff/accessible
так,что Ультра -смело!

Что-то как-то сложно и непонятно, проще уже заплатить эти несчастные 20 грн. :)
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 400
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:20

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:проще уже заплатить эти несчастные 20 грн.
Всё верно,так и поступайте.Мне друг из Одессы посоветовал хороший рецепт жареных бычков,готовятся тоже за несколько минут.

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 4197
З нами з: 03.12.14
Подякував: 573 раз.
Подякували: 705 раз.
 
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