За инет 10 раз по 15 грн кидать что ли? А телепон по пару грн раз 10 пройдёт?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:02
За инет 10 раз по 15 грн кидать что ли? А телепон по пару грн раз 10 пройдёт?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:04
Берёшь такой десяток яиц и просишь пробить каждое отдельно.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10
Всё, передумал я, короче, брать пакетную.
Завтра заеду только в ТАС, УкрСиб и Конкорд.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10
Striker инет (4816) сначала просит 10,потом по изе и на 2 потом дает менять)
в связь и инет 25 минимум в месяц надо
так,что Ультра -смело!
Яйца поштучно только для
там возни с каждым...
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 07 тра, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:16
Что-то как-то сложно и непонятно, проще уже заплатить эти несчастные 20 грн.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:20
Re: Альфа-Банк
Всё верно,так и поступайте.Мне друг из Одессы посоветовал хороший рецепт жареных бычков,готовятся тоже за несколько минут.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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