За инет 10 раз по 15 грн кидать что ли? А телепон по пару грн раз 10 пройдёт?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:02
За инет 10 раз по 15 грн кидать что ли? А телепон по пару грн раз 10 пройдёт?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:04
Берёшь такой десяток яиц и просишь пробить каждое отдельно.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10
Всё, передумал я, короче, брать пакетную.
Завтра заеду только в ТАС, УкрСиб и Конкорд.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10
Striker инет (4816) сначала просит 10,потом по изе и на 2 потом дает менять)
в связь и инет 25 минимум в месяц надо
так,что Ультра -смело!
Яйца поштучно только для
там возни с каждым...
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 07 тра, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:16
Что-то как-то сложно и непонятно, проще уже заплатить эти несчастные 20 грн.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:26
спасибо за информацию
про 0,5% наша Хранительница сказала, что суммируются только с акциями типа глуско или лики24
кстати, в этих акциях последние месяцы было эльдорадо 5%
интересно, как тут будет? эльдорадо это маркетплейс или где?
если да, то суммируются ли %% за м.п., по акции и 0,5%?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:31
Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:00
Re: Альфа-Банк
Подскажите в свете изменений по финмону: нужно закинуть на свою пакетную карту 12 тыс. через тумбу Easypay. Там, понятно, никаких считывателей карты нет. Теперь, получается, нужно будет на 3 раза бить? И даст ли пополнить в одной тумбе 3 раза подряд?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:14
Яйца - прошлый век.
Всё прогрессивное человечество уже давно перешло на морковки ! )
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