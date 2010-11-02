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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 05:56
mustbe написав: clientage написав:
яйца щас по 1.50
Яйца - прошлый век.
Всё прогрессивное человечество уже давно перешло на морковки ! )
Веганы жуют овощи , а человек без яичного белка не может
никому не верю
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П'ят 08 тра, 2020 01:09
mustbe