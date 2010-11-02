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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8544854585468547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 05:56

  mustbe написав:
  clientage написав:яйца щас по 1.50

Яйца - прошлый век.
Всё прогрессивное человечество уже давно перешло на морковки ! )

Веганы жуют овощи , а человек без яичного белка не может
никому не верю
sens
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  #<1 ... 8544854585468547
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