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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8544854585468547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 05:56

  mustbe написав:
  clientage написав:яйца щас по 1.50

Яйца - прошлый век.
Всё прогрессивное человечество уже давно перешло на морковки ! )

Веганы жуют овощи , а человек без яичного белка не может
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:12

  AVF написав:Подскажите в свете изменений по финмону: нужно закинуть на свою пакетную карту 12 тыс. через тумбу Easypay. Там, понятно, никаких считывателей карты нет. Теперь, получается, нужно будет на 3 раза бить? И даст ли пополнить в одной тумбе 3 раза подряд?

Не получится! Пополните на 4999 грн, потом после ввода номера карты выдаст что доступная сумма к пополнению "0". Может что-то изменили конечно, но ещё совсем недавно (при лимите 14999) было именно так!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:13

  Striker написав:В пакете Comfort также не будет овердрафта, как и в Ultra, если закинуть р2р и сразу купить валюту? А то не вижу смысла брать Ультру и платить лишнюю 10-ку, и там, и там 2 раза можно бесплатно снимать в кассе, а снятие 10к и ДохСейф мне не нужны.

Strike, добрый день. Овердрафт по картам есть, но % за него не снимается.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17

  orhidf написав: на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.

orhidf, добрый день. Если делаете покупку в выбранной категории повышенных бонусов - начисляется только повышенный процент, если это обычная покупка и использовался токен - будет 0.5%. Повышенный + 0.5% не начисляется (исключением бывают отдельные акции).
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8605
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17

Alfa_Bank
Да, уже изучил тарифы. Спасибо.
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Striker
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