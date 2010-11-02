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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8545854685478548>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 05:56

  mustbe написав:
  clientage написав:яйца щас по 1.50

Яйца - прошлый век.
Всё прогрессивное человечество уже давно перешло на морковки ! )

Веганы жуют овощи , а человек без яичного белка не может
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:12

  AVF написав:Подскажите в свете изменений по финмону: нужно закинуть на свою пакетную карту 12 тыс. через тумбу Easypay. Там, понятно, никаких считывателей карты нет. Теперь, получается, нужно будет на 3 раза бить? И даст ли пополнить в одной тумбе 3 раза подряд?

Не получится! Пополните на 4999 грн, потом после ввода номера карты выдаст что доступная сумма к пополнению "0". Может что-то изменили конечно, но ещё совсем недавно (при лимите 14999) было именно так!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:13

  Striker написав:В пакете Comfort также не будет овердрафта, как и в Ultra, если закинуть р2р и сразу купить валюту? А то не вижу смысла брать Ультру и платить лишнюю 10-ку, и там, и там 2 раза можно бесплатно снимать в кассе, а снятие 10к и ДохСейф мне не нужны.

Strike, добрый день. Овердрафт по картам есть, но % за него не снимается.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17

  orhidf написав: на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.

orhidf, добрый день. Если делаете покупку в выбранной категории повышенных бонусов - начисляется только повышенный процент, если это обычная покупка и использовался токен - будет 0.5%. Повышенный + 0.5% не начисляется (исключением бывают отдельные акции).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17

Alfa_Bank
Да, уже изучил тарифы. Спасибо.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:52

Re: Альфа-Банк

Доброе утро! Как можно узнать, исчерпан ли установленный в МАБ лимит на оплату? Операция оплаты будет
а) отклонена;
б) проведена, но деньги потом вернутся (сегодня такое было, в супермаркете);
в) придет какое-то уведомление?
И сколько лимиты действуют? До указанной в МАБ даты? Или они каждый месяц?
Спасибо!
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:52

  vvs2k написав:
  orhidf написав:на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.

спасибо за информацию
про 0,5% наша Хранительница сказала, что суммируются только с акциями типа глуско или лики24
кстати, в этих акциях последние месяцы было эльдорадо 5%
интересно, как тут будет? эльдорадо это маркетплейс или где?
если да, то суммируются ли %% за м.п., по акции и 0,5%?

vvs2k, добрый день. % по акции суммируется с 0.5% или % за выбранные повышенные категории.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:56

  archvile написав:Доброе утро! Как можно узнать, исчерпан ли установленный в МАБ лимит на оплату? Операция оплаты будет
а) отклонена;
б) проведена, но деньги потом вернутся (сегодня такое было, в супермаркете);
в) придет какое-то уведомление?
И сколько лимиты действуют? До указанной в МАБ даты? Или они каждый месяц?
Спасибо!


archvile, добрый день. В МАБ есть лимит на операцию, суточный и месячный. Если вы его исчерпали, платеж будет отклонен.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:13

Alfa_Bank
Ровно месяц как получена Эко-Максимум.
До сих пор в программе "Подяка Эко" ее нет.
Представителю писал - в работе, в эко писал - ответ ждите.
Не, так дела не делаются!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:17

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Ровно месяц как получена Эко-Максимум.
До сих пор в программе "Подяка Эко" ее нет.
Представителю писал - в работе, в эко писал - ответ ждите.
Не, так дела не делаются!

ukrprom2014, добрый день. Подождите еще немножко, пожалуйста. Мы коммуницируем с ЭКО по этому вопросу. Я напишу как только решится.
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