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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 05:56
mustbe написав: clientage написав:
яйца щас по 1.50
Яйца - прошлый век.
Всё прогрессивное человечество уже давно перешло на морковки ! )
Веганы жуют овощи , а человек без яичного белка не может
никому не верю
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:12
AVF написав:
Подскажите в свете изменений по финмону: нужно закинуть на свою пакетную карту 12 тыс. через тумбу Easypay. Там, понятно, никаких считывателей карты нет. Теперь, получается, нужно будет на 3 раза бить? И даст ли пополнить в одной тумбе 3 раза подряд?
Не получится! Пополните на 4999 грн, потом после ввода номера карты выдаст что доступная сумма к пополнению "0". Может что-то изменили конечно, но ещё совсем недавно (при лимите 14999) было именно так!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:13
Striker написав:
В пакете Comfort также не будет овердрафта, как и в Ultra, если закинуть р2р и сразу купить валюту? А то не вижу смысла брать Ультру и платить лишнюю 10-ку, и там, и там 2 раза можно бесплатно снимать в кассе, а снятие 10к и ДохСейф мне не нужны.
Strike, добрый день. Овердрафт по картам есть, но % за него не снимается.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17
orhidf написав:
на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.
orhidf, добрый день. Если делаете покупку в выбранной категории повышенных бонусов - начисляется только повышенный процент, если это обычная покупка и использовался токен - будет 0.5%. Повышенный + 0.5% не начисляется (исключением бывают отдельные акции).
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17
Alfa_Bank
Да, уже изучил тарифы. Спасибо.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:52
Доброе утро! Как можно узнать, исчерпан ли установленный в МАБ лимит на оплату? Операция оплаты будет
а) отклонена;
б) проведена, но деньги потом вернутся (сегодня такое было, в супермаркете);
в) придет какое-то уведомление?
И сколько лимиты действуют? До указанной в МАБ даты? Или они каждый месяц?
Спасибо!
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archvile
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:52
vvs2k написав: orhidf написав:
на розетке в способе оплаты есть Gpay, сегодня была такая оплата, орехи за маркетплейсы дали, а 0,5% за Gpay нет!!! так что можно не заморачиваться, 0,5 орехов видно уже не дают никак.
спасибо за информацию
про 0,5% наша Хранительница сказала, что суммируются только с акциями типа глуско или лики24
кстати, в этих акциях последние месяцы было эльдорадо 5%
интересно, как тут будет? эльдорадо это маркетплейс или где?
если да, то суммируются ли %% за м.п., по акции и 0,5%?
vvs2k, добрый день. % по акции суммируется с 0.5% или % за выбранные повышенные категории.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:56
archvile написав:
Доброе утро! Как можно узнать, исчерпан ли установленный в МАБ лимит на оплату? Операция оплаты будет
а) отклонена;
б) проведена, но деньги потом вернутся (сегодня такое было, в супермаркете);
в) придет какое-то уведомление?
И сколько лимиты действуют? До указанной в МАБ даты? Или они каждый месяц?
Спасибо!
archvile, добрый день. В МАБ есть лимит на операцию, суточный и месячный. Если вы его исчерпали, платеж будет отклонен.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:13
Alfa_Bank
Ровно месяц как получена Эко-Максимум.
До сих пор в программе "Подяка Эко" ее нет.
Представителю писал - в работе, в эко писал - ответ ждите.
Не, так дела не делаются!
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:17
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Ровно месяц как получена Эко-Максимум.
До сих пор в программе "Подяка Эко" ее нет.
Представителю писал - в работе, в эко писал - ответ ждите.
Не, так дела не делаются!
ukrprom2014, добрый день. Подождите еще немножко, пожалуйста. Мы коммуницируем с ЭКО по этому вопросу. Я напишу как только решится.
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Alfa_Bank
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