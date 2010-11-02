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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20
Сняли сегодня абонплаты по комфортам, которые в режиме -10 грн. находятся. Теперь стало -20. Сторнируйте пожалуйста, мы так не договаривались.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:27
WachtAmRhein написав:
Сняли сегодня абонплаты по комфортам, которые в режиме -10 грн. находятся. Теперь стало -20. Сторнируйте пожалуйста, мы так не договаривались.
WachtAmRhein, добрый день. Дайте номер счета, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:54
А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?
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Menwyy
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:48
не могу платеж сделать, смс не приходит на телефон. с МБ все в порядке?
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yuluk
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:57
yuluk написав:
не могу платеж сделать, смс не приходит на телефон. с МБ все в порядке?
yuluk, добрый день. Сообщения мы отправили, но получили отчет о недоставке от провайдера. Попробуйте повторить попытку и посмотрите есть ли сеть на телефоне, свободна ли память.
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Alfa_Bank
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П'ят 08 тра, 2020 11:51
Alien
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