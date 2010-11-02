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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20
Сняли сегодня абонплаты по комфортам, которые в режиме -10 грн. находятся. Теперь стало -20. Сторнируйте пожалуйста, мы так не договаривались.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:27
WachtAmRhein написав:
Сняли сегодня абонплаты по комфортам, которые в режиме -10 грн. находятся. Теперь стало -20. Сторнируйте пожалуйста, мы так не договаривались.
WachtAmRhein, добрый день. Дайте номер счета, пожалуйста.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:54
А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?
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Menwyy
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:48
не могу платеж сделать, смс не приходит на телефон. с МБ все в порядке?
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yuluk
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:57
yuluk написав:
не могу платеж сделать, смс не приходит на телефон. с МБ все в порядке?
yuluk, добрый день. Сообщения мы отправили, но получили отчет о недоставке от провайдера. Попробуйте повторить попытку и посмотрите есть ли сеть на телефоне, свободна ли память.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:25
Подскажите, пожалуйста, если буду расчитываться в интернете по номеру карты, и данная оплата НЕ в своей категории повышенного кешбэка, то 0.5% кешбэка будет или не не будет начислен?
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Internal
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:27
Internal написав:
Подскажите, пожалуйста, если буду расчитываться в интернете по номеру карты, и данная оплата НЕ в своей категории повышенного кешбэка, то 0.5% кешбэка будет или не не будет начислен?
Internal, добрый день. Бонусов не будет. 0.5% начисляется только за расчет токеном.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53
1. Покупка валюты с Comfort на Fast Card без комиссий? Обратный обмен тоже?
2. Нужен ли пластик Fast Card для снятия валюты в кассе или достаточно виртуальной?
3. Если в приложении оформить Fast Card, то её потом можно будет получить в отделении с тем же номером, что и в приложении?
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:01
Striker написав:
1. Покупка валюты с Comfort на Fast Card без комиссий? Обратный обмен тоже?
2. Нужен ли пластик Fast Card для снятия валюты в кассе или достаточно виртуальной?
3. Если в приложении оформить Fast Card, то её потом можно будет получить в отделении с тем же номером, что и в приложении?
1. Валютообен в мобильном приложении без комиссии.
2. Можно со счета снять по заявлению.
3. Да.
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Alfa_Bank
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sens
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П'ят 08 тра, 2020 15:03
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