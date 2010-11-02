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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8546854785488549>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20

Сняли сегодня абонплаты по комфортам, которые в режиме -10 грн. находятся. Теперь стало -20. Сторнируйте пожалуйста, мы так не договаривались.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8825
З нами з: 16.11.11
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:27

  WachtAmRhein написав:Сняли сегодня абонплаты по комфортам, которые в режиме -10 грн. находятся. Теперь стало -20. Сторнируйте пожалуйста, мы так не договаривались.


WachtAmRhein, добрый день. Дайте номер счета, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 750 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?
Menwyy
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Повідомлень: 960
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:48

не могу платеж сделать, смс не приходит на телефон. с МБ все в порядке?
yuluk
 
Повідомлень: 219
З нами з: 04.02.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:57

  yuluk написав:не могу платеж сделать, смс не приходит на телефон. с МБ все в порядке?

yuluk, добрый день. Сообщения мы отправили, но получили отчет о недоставке от провайдера. Попробуйте повторить попытку и посмотрите есть ли сеть на телефоне, свободна ли память.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 750 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:25

Подскажите, пожалуйста, если буду расчитываться в интернете по номеру карты, и данная оплата НЕ в своей категории повышенного кешбэка, то 0.5% кешбэка будет или не не будет начислен?
Internal
 
Повідомлень: 46
З нами з: 20.04.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:27

  Internal написав:Подскажите, пожалуйста, если буду расчитываться в интернете по номеру карты, и данная оплата НЕ в своей категории повышенного кешбэка, то 0.5% кешбэка будет или не не будет начислен?

Internal, добрый день. Бонусов не будет. 0.5% начисляется только за расчет токеном.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 750 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:53

1. Покупка валюты с Comfort на Fast Card без комиссий? Обратный обмен тоже?
2. Нужен ли пластик Fast Card для снятия валюты в кассе или достаточно виртуальной?
3. Если в приложении оформить Fast Card, то её потом можно будет получить в отделении с тем же номером, что и в приложении?
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Striker
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З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:01

  Striker написав:1. Покупка валюты с Comfort на Fast Card без комиссий? Обратный обмен тоже?
2. Нужен ли пластик Fast Card для снятия валюты в кассе или достаточно виртуальной?
3. Если в приложении оформить Fast Card, то её потом можно будет получить в отделении с тем же номером, что и в приложении?

1. Валютообен в мобильном приложении без комиссии.
2. Можно со счета снять по заявлению.
3. Да.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

Alfa_Bank
Спасибо. :)
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлень: 403
З нами з: 15.02.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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