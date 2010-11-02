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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8546854785488549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

Re: Альфа-Банк

Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
Вадимка
 
Повідомлень: 129
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16

  Вадимка написав:Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?

Нее, эт Служба доставки
Вот если через макДрайв, то Ресторан )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31285
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3646 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16

  Вадимка написав:Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?

Вадимка, добрый день. Все зависит от МСС. Детали по ссылке: https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8613
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
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