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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
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Вадимка
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16
Вадимка написав:
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
Нее, эт Служба доставки
Вот если через макДрайв, то Ресторан )
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16
Вадимка написав:
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
Вадимка, добрый день. Все зависит от МСС. Детали по ссылке: https://cashuclub.com.ua/regulations
.
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