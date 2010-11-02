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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
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Вадимка
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16
Вадимка написав:
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
Нее, эт Служба доставки
Вот если через макДрайв, то Ресторан )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16
Вадимка написав:
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
Вадимка, добрый день. Все зависит от МСС. Детали по ссылке: https://cashuclub.com.ua/regulations
.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:37
Альфа розсмішила. Нагадала про "кешбек" на продукти в 1%, що гірше ніж в Гороховського.
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:46
Кочевник написав: що гірше ніж в Гороховського.
Практично однаково, там 2% за свої, а тут 1% з рострочкою на 3міс і депо. Правда, від 10% карантинних не відмовився б
.
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stryzhko
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:53
stryzhko написав:
Кочевник написав: що гірше ніж в Гороховського.
Практично однаково, там 2% за свої, а тут 1% з рострочкою на 3міс і депо. Правда, від 10% карантинних не відмовився б
.
Не всі жруть за раз на 500 грн. Ну й "округлення", і фінти з поверненням покупок.
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:25
Menwyy написав:
А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?
Раньше предлагали добавить в категории кешбэка, куда можно было бы "проинвестировать" баллы путешественника, авто и АЗС.
Голодные предлагали добавить также продукты.
А какие ваши хотелки?
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rollo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:45
Вадимка написав:
Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
какой же это ресторан - это забегаловка...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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П'ят 08 тра, 2020 17:28
rollo
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17969
|2527310
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П'ят 08 тра, 2020 16:11
sens
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