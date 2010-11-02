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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8546854785488549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

Re: Альфа-Банк

Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?
Вадимка
 
Повідомлень: 129
З нами з: 13.01.15
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16

  Вадимка написав:Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?

Нее, эт Служба доставки
Вот если через макДрайв, то Ресторан )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31285
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:16

  Вадимка написав:Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?

Вадимка, добрый день. Все зависит от МСС. Детали по ссылке: https://cashuclub.com.ua/regulations.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:37

Re: Альфа-Банк

Альфа розсмішила. Нагадала про "кешбек" на продукти в 1%, що гірше ніж в Гороховського.
Кочевник
 
Повідомлень: 1424
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:46

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав: що гірше ніж в Гороховського.

Практично однаково, там 2% за свої, а тут 1% з рострочкою на 3міс і депо. Правда, від 10% карантинних не відмовився б.
stryzhko
 
Повідомлень: 1068
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Подякував: 249 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:53

  stryzhko написав:
Кочевник написав: що гірше ніж в Гороховського.

Практично однаково, там 2% за свої, а тут 1% з рострочкою на 3міс і депо. Правда, від 10% карантинних не відмовився б.

Не всі жруть за раз на 500 грн. Ну й "округлення", і фінти з поверненням покупок.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:25

  Menwyy написав:А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?

Раньше предлагали добавить в категории кешбэка, куда можно было бы "проинвестировать" баллы путешественника, авто и АЗС.
Голодные предлагали добавить также продукты.
А какие ваши хотелки?
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:45

  Вадимка написав:Сделал заказ вчера с макдональдса,но кэшбэк не начислился.это не ресторан ?

какой же это ресторан - это забегаловка... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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