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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8547854885498550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:04

Re: Альфа-Банк

Перший робочий день після вихідного. Себто у вівторок.
Кочевник
 
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Подякував: 238 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:09

  ГеннадийUA написав:Если в выходной, например в это воскресенье, отправить СЭП, когда он придет получателю?

Если в это воскресенье, то во вторник, потому что понедельник тоже выходной
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:07

Кстати, по поводу 1% на продукты, может кому-то пригодится.
Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно.
Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу.
Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к]
Исходя из условий задачи, получаем такие результаты:
Моно:
1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92 грн.
2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100 грн.
Альфа:
3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87 грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн.
Вывод: добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный.
п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:10

Re: Альфа-Банк

Подскажите пополнение через банкомат с купюропрмемником до какого времени онлайн?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:42

Re: Альфа-Банк

сделал 2 покупки только что, каждая размером в мой кредлимит. Между ними подлил денег кнопкой пополнить в приложении с карты другого банка, рискую попасть на овер? Можно как-то нивелировать этот риск?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:45

  Hack-Stock написав:сделал 2 покупки только что, каждая размером в мой кредлимит. Между ними подлил денег кнопкой пополнить в приложении с карты другого банка, рискую попасть на овер? Можно как-то нивелировать этот риск?

Подлитые деньги и покупки проведутся во вторник и по идее никаких оверов не будет
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:27

Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:11

Re: Альфа-Банк

_PORT_UA написав:Подскажите пополнение через банкомат с купюропрмемником до какого времени онлайн?
- Банкомат АльфаБанка с функцией Cash-In-> Карта Максимум:
1) с использованием карты: пополнение онлайн, распределение - рабочий день - операция до 21:00 - на следующий рабочий день, операция после 21:00 - на второй рабочий день. Выходной день (в т.ч. воскресенье до 20:00)- на второй рабочий день. Воскресенье после 20:00 - на третий рабочий день.
2) без карты: зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно - при оплате до 18:45 - в течение 15 минут, при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий календарный день после 10:00.
stryzhko
 
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