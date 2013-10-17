Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:07

Кстати, по поводу 1% на продукты, может кому-то пригодится.

Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно.

Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу.

Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к]

Исходя из условий задачи, получаем такие результаты:

Моно:

1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92 грн.

2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100 грн.

Альфа:

3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87 грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн.

Вывод: добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный.

п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.