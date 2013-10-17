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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8548854985508551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:11

  omb написав:Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда

Странно, что не все понимают, что не у всех есть полный набор "свинорыльских" карт. Вот у меня, например, этих обеих - нет. Правда, "Альфой" всё равно расплачиваюсь редко, но на "доходном сейфе" какая-то копейка лежит почти постоянно. Потому что на сумме 5-10к практически всё равно там 8 или 12% годовых, а никакой другой карты, с которой я могу бесплатно снять в банкомате, отправить СЭПом или p2p, и вход на которую тоже бесплатный - у меня нет. Переливать туда-сюда по 5к на 10 дней ради лишних 5% годовых - увольте.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:17

Re: Альфа-Банк

  omb написав:Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда


+15 какой пакет? минимальный остаток?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 06:06

  proftpd66 написав:
  omb написав:Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда


+15 какой пакет? минимальный остаток?

Коко дебетовая, 15% на сумму до 15к, если больше 15к, то 12% будет.
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Striker
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