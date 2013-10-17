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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:11
omb написав:Striker
че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда
Странно, что не все понимают, что не у всех есть полный набор "свинорыльских" карт. Вот у меня, например, этих обеих - нет. Правда, "Альфой" всё равно расплачиваюсь редко, но на "доходном сейфе" какая-то копейка лежит почти постоянно. Потому что на сумме 5-10к практически всё равно там 8 или 12% годовых, а никакой другой карты, с которой я могу бесплатно снять в банкомате, отправить СЭПом или p2p, и вход на которую тоже бесплатный - у меня нет. Переливать туда-сюда по 5к на 10 дней ради лишних 5% годовых - увольте.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:17
omb написав:
Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда
+15 какой пакет? минимальный остаток?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Суб 09 тра, 2020 06:06
proftpd66 написав: omb написав:
Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда
+15 какой пакет? минимальный остаток?
Коко дебетовая, 15% на сумму до 15к, если больше 15к, то 12% будет.
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:13
После РД Алла подняла лимит в полтора раза. С чего бы это, если я и старый никогда под 0 не выбирал.
Да и не просил повышения.
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:25
Skiw написав:
После РД Алла подняла лимит в полтора раза. С чего бы это, если я и старый никогда под 0 не выбирал.
Да и не просил повышения.
может у вас покупки превышают сумму лимита и поэтому вы не пользуетесь
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Hack-Stock
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:33
Hack-Stock написав: Skiw написав:
После РД Алла подняла лимит в полтора раза. С чего бы это, если я и старый никогда под 0 не выбирал.
Да и не просил повышения.
может у вас покупки превышают сумму лимита и поэтому вы не пользуетесь
Пользуюсь постоянно, в + карту никогда не выводил. Чат ответил, что на усмотрение банка. Ну и ладно.
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:24
Открывал 4 числа депо на неделю. Сегодня ночью проценты и тело упали обратно на карту. При этом КЦ говорит, что проценты посчитались вперед и за субботу, и за воскресенье. А только что пришла смска
Нагадуємо: за 3 дні спливає термін дії Вашого депозиту! Примножуйте і надалі з Альфа-Банк – розмістіть гроші повторно в Alfa-Mobile: hi.alfabank.ua/depo Дякуємо, що Ви з нами
хотя деньги уже вернулись назад.
Коллеги, это и впрямь так работает? Депо по факту пять (или даже четыре) дня, а проценты за семь?
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Seva
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Додано: Суб 09 тра, 2020 14:59
Seva написав:
Депо по факту пять (или даже четыре) дня, а проценты за семь?
У банка все сходится. У них уже вторник. )
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Aps
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