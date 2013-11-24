Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:11

omb написав: Striker че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда че за бред, когда есть 5% чистыми от укрсибы + 15% на остаток от форварда

Странно, что не все понимают, что не у всех есть полный набор "свинорыльских" карт. Вот у меня, например, этих обеих - нет. Правда, "Альфой" всё равно расплачиваюсь редко, но на "доходном сейфе" какая-то копейка лежит почти постоянно. Потому что на сумме 5-10к практически всё равно там 8 или 12% годовых, а никакой другой карты, с которой я могу бесплатно снять в банкомате, отправить СЭПом или p2p, и вход на которую тоже бесплатный - у меня нет. Переливать туда-сюда по 5к на 10 дней ради лишних 5% годовых - увольте.