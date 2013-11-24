|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:43
Menwyy написав:
А при чем тут мои хотелки к "правильным" мсс в неочевидных местах?
rollo написав: Menwyy написав:
А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?
Раньше предлагали добавить в категории кешбэка, куда можно было бы "проинвестировать" баллы путешественника, авто и АЗС.
Голодные предлагали добавить также продукты.
А какие ваши хотелки?
"Правильные" мсс сейчас на карантине.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:47
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|257
|57852
|
|
|40437
|4901659
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17975
|2528326
|
Суб 09 тра, 2020 12:54
Ой+
|