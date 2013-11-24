Menwyy написав:А при чем тут мои хотелки к "правильным" мсс в неочевидных местах?
"Правильные" мсс сейчас на карантине.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:43
"Правильные" мсс сейчас на карантине.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:47
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:07
Re: Альфа-Банк
Коллеги, подскажите. Кто в апреле-мае получал дебетку Альфы. Уровень - Новичок (2 из 3 категорий). Какие там со старта предлагают категории?
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:18
каждый месяц разные категории, на май новичкам предложили:
Кафе и рестораны - 10%
Продукты - 1%
Развлечения - 20%
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