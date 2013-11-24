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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8549855085518552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:43

  Menwyy написав:А при чем тут мои хотелки к "правильным" мсс в неочевидных местах?
rollo написав:
  Menwyy написав:А кто-то уже придумал куда можно бонусы с тревел "проинвестировать"?

Раньше предлагали добавить в категории кешбэка, куда можно было бы "проинвестировать" баллы путешественника, авто и АЗС.
Голодные предлагали добавить также продукты.
А какие ваши хотелки?

"Правильные" мсс сейчас на карантине.
rollo
 
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Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:47

Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|
rollo
 
Повідомлень: 649
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:07

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите. Кто в апреле-мае получал дебетку Альфы. Уровень - Новичок (2 из 3 категорий). Какие там со старта предлагают категории?
STIGA
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:18

  STIGA написав:Коллеги, подскажите. Кто в апреле-мае получал дебетку Альфы. Уровень - Новичок (2 из 3 категорий). Какие там со старта предлагают категории?

каждый месяц разные категории, на май новичкам предложили:
Кафе и рестораны - 10%
Продукты - 1%
Развлечения - 20%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2655
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:51

шото p2p не выпускает и даже внутри банка с карты на карту переводы не идут.
upd. у родственницы закончился депозит. при попытке перевести в пределах лимита относительно небольшую сумму по p2p и внутри банка, блоканули карту. позвонили "обрадовали", но причину не назвали. для разблока нужно идти к банкомату.
мало того, не дает даже новый депозит в Альфе через МАБ открыть. бракует.
Гестапо?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:03

Клиент_ Моя жена вчера такую же процедуру прошла. Идите к банкомату, поверьте моему опыту, это быстрее и легче чем пытаться разблокировать карту в отделении. Могут ещё и счёт заблокировать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:13

  Фантом написав:Клиент_ Моя жена вчера такую же процедуру прошла. Идите к банкомату, поверьте моему опыту, это быстрее и легче чем пытаться разблокировать карту в отделении. Могут ещё и счёт заблокировать.

к банкомату не проблема.
после разблокировки операции проводятся норм?
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:16

Клиент_ В инете рассчитывались. Важно - первая операция должна быть с вводом пинкода. В магазине или банкомате, всё равно. Главное ввод пинкода. Поэтому банкомат Альфы идеален, смотришь бесплатно баланс и карта разблокирована.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 23:33

  Фантом написав:Клиент_ В инете рассчитывались. Важно - первая операция должна быть с вводом пинкода. В магазине или банкомате, всё равно. Главное ввод пинкода. Поэтому банкомат Альфы идеален, смотришь бесплатно баланс и карта разблокирована.

Спасибо!
Клиент_
 
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