Додано: Суб 09 тра, 2020 23:03

Клиент_ Моя жена вчера такую же процедуру прошла. Идите к банкомату, поверьте моему опыту, это быстрее и легче чем пытаться разблокировать карту в отделении. Могут ещё и счёт заблокировать.

Кто не пьёт, тот не рискует.