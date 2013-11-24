Menwyy написав:А при чем тут мои хотелки к "правильным" мсс в неочевидных местах?
"Правильные" мсс сейчас на карантине.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:43
"Правильные" мсс сейчас на карантине.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:47
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:07
Re: Альфа-Банк
Коллеги, подскажите. Кто в апреле-мае получал дебетку Альфы. Уровень - Новичок (2 из 3 категорий). Какие там со старта предлагают категории?
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:18
каждый месяц разные категории, на май новичкам предложили:
Кафе и рестораны - 10%
Продукты - 1%
Развлечения - 20%
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:51
шото p2p не выпускает и даже внутри банка с карты на карту переводы не идут.
upd. у родственницы закончился депозит. при попытке перевести в пределах лимита относительно небольшую сумму по p2p и внутри банка, блоканули карту. позвонили "обрадовали", но причину не назвали. для разблока нужно идти к банкомату.
мало того, не дает даже новый депозит в Альфе через МАБ открыть. бракует.
Гестапо?
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:03
Клиент_ Моя жена вчера такую же процедуру прошла. Идите к банкомату, поверьте моему опыту, это быстрее и легче чем пытаться разблокировать карту в отделении. Могут ещё и счёт заблокировать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:13
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:16
Клиент_ В инете рассчитывались. Важно - первая операция должна быть с вводом пинкода. В магазине или банкомате, всё равно. Главное ввод пинкода. Поэтому банкомат Альфы идеален, смотришь бесплатно баланс и карта разблокирована.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 09 тра, 2020 23:33
|