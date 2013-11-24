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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 09:31
zvir написав:
Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу.
Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек.
Наперед дякую за розяснення.
Розетка, Метро, Aliexpress, Tesco Угорщина.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 09:58
Если к Максимум ещё оформить Пакетную Comfort, то Кеш'ю будет общий, орехи с обеих карт суммируются на один бонусный счёт? Т.е. будет действовать текущий уровень?
Получи бонус за оформление карты:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Додано: Нед 10 тра, 2020 10:01
Striker написав:Если к Максимум ещё оформить Пакетную Comfort, то Кеш'ю будет общий, орехи с обеих карт суммируются на один бонусный счёт? Т.е. будет действовать текущий уровень?
Так.
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