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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8550855185528553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:31

  zvir написав:Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу.
Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек.
Наперед дякую за розяснення. :D

Розетка, Метро, Aliexpress, Tesco Угорщина.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 09:58

Если к Максимум ещё оформить Пакетную Comfort, то Кеш'ю будет общий, орехи с обеих карт суммируются на один бонусный счёт? Т.е. будет действовать текущий уровень?
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:01

Re: Альфа-Банк

Striker написав:Если к Максимум ещё оформить Пакетную Comfort, то Кеш'ю будет общий, орехи с обеих карт суммируются на один бонусный счёт? Т.е. будет действовать текущий уровень?
Так.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:04

Re: Альфа-Банк

rollo написав:Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:07

  zvir написав:Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу.
Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек.
Наперед дякую за розяснення. :D

Ваши покупки должны соответсвовать МСС из Правил https://cashuclub.com.ua/regulations
особенно см. Додаток 1 и Додаток 2
А вот это соотвествие можно узнать опытным путем, анализируя МСС из Выписки Альфы или довериться опыту форумчан :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:12

  zvir написав:Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу.
Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек.
Наперед дякую за розяснення. :D

Вам треба відштовхуватись від МСС, які приведені в додатку програми. Я, наприклад, коли була акція 10,5% горіхів за продукти, чисто випадково розрахувався карткою Альфи в невеличкому не мережевому продуктовому магазині, що знаходиться в 400 м від мого дому, але я там ніколи нічого не купував. Якраз дружина замовила купити хліба, а до хлібного йти не хотілося (бо далі на 200 м) ось і завітав до цього, розраховуючи на 10,5% горіхів, а отримав 0,5% бо МСС виявився 5399. Зате тепер я знаю, що це, трясця його матері, "Маркетплейс"! До речі цього тижня, після повідомлення про зміну МСС (з продуктового на 5399) в Метро протестував і його. Звертав увагу чи не змінили авалевський термінал на інший... Змінили. На приватівський, МСС стало іншим - але лишився продуктовим 5499 (було 5411). Тому з Метро треба обережніше, бо це ще той "маркетплейс".
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:26

  Seva написав:Простите ради Бога, последние пару дней чтения ветки навеяли ассоциации :mrgreen:

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Це саме було рік тому, тільки в межах всієї держави, а не форуму! :?
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