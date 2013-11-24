zvir написав:Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу. Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек. Наперед дякую за розяснення.
zvir написав:Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу. Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек. Наперед дякую за розяснення.
Ваши покупки должны соответсвовать МСС из Правил https://cashuclub.com.ua/regulations особенно см. Додаток 1 и Додаток 2 А вот это соотвествие можно узнать опытным путем, анализируя МСС из Выписки Альфы или довериться опыту форумчан
zvir написав:Підкажіть, б-ласка, хто знає, не продвинотуму свинорилу. Вибрав категорію маркетплейси. Не можу ні знайти ні розібратися, що це за звір і де можна розрахуватися, щоб отримати кешбек. Наперед дякую за розяснення.
Вам треба відштовхуватись від МСС, які приведені в додатку програми. Я, наприклад, коли була акція 10,5% горіхів за продукти, чисто випадково розрахувався карткою Альфи в невеличкому не мережевому продуктовому магазині, що знаходиться в 400 м від мого дому, але я там ніколи нічого не купував. Якраз дружина замовила купити хліба, а до хлібного йти не хотілося (бо далі на 200 м) ось і завітав до цього, розраховуючи на 10,5% горіхів, а отримав 0,5% бо МСС виявився 5399. Зате тепер я знаю, що це, трясця його матері, "Маркетплейс"! До речі цього тижня, після повідомлення про зміну МСС (з продуктового на 5399) в Метро протестував і його. Звертав увагу чи не змінили авалевський термінал на інший... Змінили. На приватівський, МСС стало іншим - але лишився продуктовим 5499 (було 5411). Тому з Метро треба обережніше, бо це ще той "маркетплейс".