Додано: Нед 10 тра, 2020 16:40

Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX