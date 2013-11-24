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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:40
Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:12
офпред сказала что такая возможность есть.
но только по желанию банка. клиент не может выступать инициатором.
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