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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8551855285538554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:40

Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:12

  IMPRINTER написав:Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...


офпред сказала что такая возможность есть.
но только по желанию банка. клиент не может выступать инициатором.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:43

  stryzhko написав:
rollo написав:Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.

А вот нет. Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:45

  V2 написав:
  Seva написав:Простите ради Бога, последние пару дней чтения ветки навеяли ассоциации :mrgreen:

Зображення


Це саме було рік тому, тільки в межах всієї держави, а не форуму! :?

Але не всі це в змозі зрозуміти. :wink:
Востаннє редагувалось rollo в Нед 10 тра, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:21

  IMPRINTER написав:Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...


Что это такое и зачем ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:50

  rollo написав:
  stryzhko написав:
rollo написав:Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет? :|
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.

А вот нет. Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.

Чого ж чекати? Є велика гарна пімпа - "Офіційні правила акціі". Там ясно написано:
4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів.
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