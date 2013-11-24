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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:40
Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:12
IMPRINTER написав:
Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...
офпред сказала что такая возможность есть.
но только по желанию банка. клиент не может выступать инициатором.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:43
stryzhko написав: rollo написав:
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.
А вот нет. Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:45
V2 написав:
Це саме було рік тому, тільки в межах всієї держави, а не форуму!
Але не всі це в змозі зрозуміти.
Востаннє редагувалось rollo
в Нед 10 тра, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 18:21
IMPRINTER написав:
Господа, у кого-то был опыт объединения лимитов по кредиткам? нашсаппорт говорила, что эта процедума есть, в КЦ мне сказали что "сынку цэ хвантастыка" - никогда небыло и быть такого не может ...
Что это такое и зачем ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 10 тра, 2020 18:50
rollo написав: stryzhko написав: rollo написав:
Упустил один момент.
Если была выбрана, например, категория техника (3%), то при покупке в Эльдорадо акционного 5% эльдорадо уже не будет?
Буде 5% точно, а +3%, якщо MCC відповідає категорії.
А вот нет. Вчера была покупка в Эльдорадо и дали орехов только на 3% (техника). Про 5% акционных забыли. Подождем до вторника и спросим нашего офпреда как должно быть.
Чого ж чекати? Є велика гарна пімпа - "Офіційні правила акціі". Там ясно написано:
4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів.
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Нед 10 тра, 2020 15:08
omb
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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