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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8552855385548555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1031
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1031
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:10

  Hack-Stock написав:
  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:добрый день

напомните пожалуйста какая сейчас максимальная планка бонусов в месяц :
а) по кешью, которые 0,5
б) по кешью, которые повышенные категории
в) по тревел карте

а) 200
б) 3000

странно, что в первом случае так мало
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:12

Re: Альфа-Банк

Хто користувався послугою "індивідуальний курс"? Це курс який на міжбанку? Долари фізичні чи покупка онлайн а потім треба замовляти готівку? Як у альфи з готівковим доларом? З яких сум треба замовляти?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:26

  clientage написав:
  Skiw написав:
  mephala написав:ОфПреду
Зачем банк по своей инициативе поднимает кредлим если эта возможность есть в мобайле для клиента? Клиент и сам сделает запрос на поднятие если он ему понадобится.
Как теперь кред лим уменьшить? Не скажется ли это на будущем возможном поднятии если мне что то понадобится крупное купить и я сам сделаю запрос на поднятие лимита?

+
Поддерживаю вопрос.
Меня ещё смущает, что это изменение попадёт в кредитные бюро и другие банки могут решить, что клиент сам попросил увеличить лимит. (У меня параноя? :))

Нуу как сказать
Увеличение кредлимита приводит к повышению креднагрузки, которую видят др. банки через КИ, и на основании этого могут отказать в выдаче или увеличении своего кредлимита.
Таким макаром Алка, по сути дела, перетягивает клиента на себя :)
И если вам интересен лимит у другой банки, то Алку таки стоит притормозить!
Нужно учесть, шо само изменение будет передано в КредБюро (и часто не во все 4 бюро) в течение 2..4 недель, т.е. вы можете еще успеть и в др. банке пошуровать.
НО, сейчас многие банки просто прекратили выдавать лимиты, но мож Аллюсик чото знает :)

Кредитки не интересуют, ожидается ипотека, отсюда кредитный рейтинг не должен падать.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:31

Sain_повернувся дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают
orhidf
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:57

  orhidf написав:Sain_повернувся дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают

Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:59

може комусь пригодиться mcc за YoutubePremium 7399 в розваги не попав
balance
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:11

Sain_повернувся наличный доллар отдали по заказу за 5 рабочих дней, а вот индивидуальный курс сказали не предоставляют, поэтому и доллар и пришлось забрать, т.к., возможно, придется много менять, а у альфы курс сдачи обычно не очень. при этом у менеджера на столе стояли листовки, как раз рекламирующие данную услугу :roll:
orhidf
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