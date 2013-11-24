|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:10
Hack-Stock написав: SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав:
добрый день
напомните пожалуйста какая сейчас максимальная планка бонусов в месяц :
а) по кешью, которые 0,5
б) по кешью, которые повышенные категории
в) по тревел карте
а) 200
б) 3000
странно, что в первом случае так мало
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 638
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:12
Хто користувався послугою "індивідуальний курс"? Це курс який на міжбанку? Долари фізичні чи покупка онлайн а потім треба замовляти готівку? Як у альфи з готівковим доларом? З яких сум треба замовляти?
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:26
clientage написав: Skiw написав: mephala написав:
ОфПреду
Зачем банк по своей инициативе поднимает кредлим если эта возможность есть в мобайле для клиента? Клиент и сам сделает запрос на поднятие если он ему понадобится.
Как теперь кред лим уменьшить? Не скажется ли это на будущем возможном поднятии если мне что то понадобится крупное купить и я сам сделаю запрос на поднятие лимита?
+
Поддерживаю вопрос.
Меня ещё смущает, что это изменение попадёт в кредитные бюро и другие банки могут решить, что клиент сам попросил увеличить лимит. (У меня параноя?
)
Нуу как сказать
Увеличение кредлимита приводит к повышению креднагрузки, которую видят др. банки через КИ, и на основании этого могут отказать в выдаче или увеличении своего кредлимита.
Таким макаром Алка, по сути дела, перетягивает клиента на себя
И если вам интересен лимит у другой банки, то Алку таки стоит притормозить!
Нужно учесть, шо само изменение будет передано в КредБюро (и часто не во все 4 бюро) в течение 2..4 недель, т.е. вы можете еще успеть и в др. банке пошуровать.
НО, сейчас многие банки просто прекратили выдавать лимиты, но мож Аллюсик чото знает
Кредитки не интересуют, ожидается ипотека, отсюда кредитный рейтинг не должен падать.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:31
Sain_повернувся дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают
-
orhidf
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 27.07.15
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:57
orhidf написав:Sain_повернувся
дней 10 назад персональный менеджер сказал, что услуги такой сейчас не оказывают
Дякую за інфу. Судячи з цього, напевно в Альфі погана ситуація з готівковим доларом(((
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 тра, 2020 22:59
може комусь пригодиться mcc за YoutubePremium 7399 в розваги не попав
-
balance
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 24.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|258
|58183
|
|
|40441
|4903475
|
Нед 10 тра, 2020 15:08
omb
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17977
|2529033
|
|